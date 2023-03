Hankook bestätigt Festnahme seines Chairmans – Aktive Kooperation

Medienberichten zufolge habe Hankook Tire & Technology mittlerweile auch offiziell im Rahmen einer Börsenmitteilung in Südkorea die Festnahme ihres Chairmans Cho Hyun-Bum vergangene Woche bestätigt. Wie das European Rubber Journal dazu berichtet, schreibe der Reifenhersteller darin, man „kooperiere aktiv mit den Untersuchungen der zuständigen Behörden“. Zu den Vorwürfen selbst, die gegen Cho erhoben werden, der gleichzeitig auch Chairman und CEO der Holdinggesellschaft Hankook & Technology ist, äußerte sich der Reifenhersteller indes nicht in seiner Mitteilung, die dem Bericht zufolge bereits am 9. März veröffentlicht wurde. ab