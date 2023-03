Was es mit den „SC“-Profilen im Autozeitung-Sommerreifentest auf sich hat

Beim Lesen vom diesjährigen Sommerreifentest in Heft 6/2023 der Autozeitung hat sich bestimmt so mancher gefragt, was es da mit den Kumho- bzw. Pirelli-Modellen „Ecsta PS91“ respektive „P Zero PZ4“ auf sich hat: Denn beide sind bei dem Magazin versehen mit einem Namenszusatz „SC“ im ersten sowie „S.C.“ im zweiten Fall. Wobei sich weder bei dem einen noch bei dem anderen Hersteller – etwa auf ihren Webseiten – irgendwelche Hinweise darauf finden lassen, ob sich dahinter unter Umständen von den „normalen“ Versionen abweichende Reifenausführungen verbergen könnten. christian.marx@reifenpresse.de

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN