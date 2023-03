Bezirksgericht in Seoul lässt Hankook-Chairman Cho Hyun-Bum festnehmen

Ein Bezirksgericht in Seoul hat Cho Hyun-Bum am vergangenen Donnerstagmorgen (Ortszeit) in Untersuchungshaft nehmen lassen. Der Chairman des Reifenherstellers Hankook Tire & Technology, der seit dem 1. Januar 2022 außerdem auch Chairman der Holdinggesellschaft Hankook & Company ist, war dort am Vortag wegen des Vorwurfs der Veruntreuung und der unerlaubten Unterstützung zwischen Konzerngesellschaften vernommen worden, wie mehrere südkoreanische Medien am Wochenende gleichlautend berichtet hatten. Das Gericht habe den Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen, die eine Verdunkelungsgefahr gesehen hatte.

