Borbet verlängert Servicezeiten

Borbet erweitert zum bevorstehenden Start der Frühjahrssaison die Servicezeiten: Das Vertriebsteam ist werktags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr erreichbar. „Mit der Verlängerung der Servicezeiten sowie dem erweitertem und stark verfügbaren Produktsortiment bieten wir unseren Kunden einen gewohnt hohen Service an“, so Oliver J. Schneider, Geschäftsführer der Borbet Vertriebs GmbH. Neben zahlreichen Sortimentsergänzungen wie den Borbet-GTX- oder LX19-Rädernist auch das neue Raddesign QX als Frühjahrshighlight in zwei Größen und drei Farben verfügbar. cs