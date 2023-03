Bridgestone vereinfacht Endverbraucheraktionen zur Verkaufsunterstützung

Bridgestone hat seine Endverbraucheraktionen aktualisiert. Damit will der Reifenhersteller weiter seine Partner im Handel unterstützen. Zudem bietet er damit Endkunden zusätzliche Vorteile. Aus der Prämienaktion „Test our best“ wird ab sofort „Drive our best“. Mit dieser optimierten Verkaufskampagne werde nun bereits der Kauf von zwei Bridgestone-Reifen mit einem Gutschein belohnt. Künftig ist keine Bewertung der Reifen der Kunden auf der Onlineseite mehr nötig.

