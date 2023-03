Veränderung in der MAHA-Geschäftsführung

Bei dem Werkstattausrüster MAHA (Maschinenbau Haldenwang) gibt es eine Veränderung in der Geschäftsführung: Stefan Fuchs will mit Wirkung zum 12. April seine Geschäftsführertätigkeit niederlegen und hat den Beirat der Gruppe sowie den Stiftungsrat entsprechend informiert. Schon bei seinem Amtsantritt 2018 hatte er betont, diese Tätigkeit höchstens fünf Jahre lang ausüben zu wollen. Übernommen hatte er diese Aufgabe in einer – wie es in einer Mitteilung dazu heißt – „wirtschaftlich sehr schwierigen Situation“, um mit seiner Erfahrung dann zu einer erfolgreichen Konsolidierung des Unternehmens und dessen als hervorragend beschriebenen Weiterentwicklung beizutragen. „Anfangs hat er als alleiniger Geschäftsführer alle Bereiche verantwortet und notwendige Veränderungen in kürzester Zeit eingeleitet und umgesetzt. Gemeinsam mit seinen Co-Geschäftsführern wurden diese Maßnahmen stetig optimiert und die MAHA Group etablierte sich dadurch wieder zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen“, schreibt MAHA. Dort bedauert man insofern, dass Fuchs nun seine frühere Ankündigung wahr macht. Mit den beiden Geschäftsführern Michael Amann und Dr. Peter Geigle sieht sich das Unternehmen nichtsdestoweniger „weiterhin ausgezeichnet aufgestellt“, wie die Beiräte Andreas Zängerle, Prof. Bernhard Schick und Stefan Krammer betonen. cm