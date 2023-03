Ronal produziert im Werk Landau für OEM-Kunden Räder aus 100 Prozent Sekundäraluminium

Wie schon berichtet, hat Ronal in Zusammenarbeit mit BMW jetzt die weltweit ersten Aluminiumräder für ein Serienfahrzeug produziert, die zu 100 Prozent aus Sekundäraluminium bestehen. Das neue Mini Cooper SE Cabrio ist mit Rädern ausgestattet, für deren Herstellung 40 Prozent Pre- und 60 Prozent Post-Consumer-Material benutzt wurde. Das Produktionswerk des Räderherstellers in Landau plant, bis Mitte des Jahres die Freigabe aller OEM-Kunden für den Einsatz von Sekundäraluminium zu erhalten, um so seinen CO2-Fußabdruck bis Ende des Jahres halbieren zu können.

