Supercar Fest auch dieses Jahr mit Hankook als offiziellem Reifenpartner

Hankook setzt sein Sponsoring rund um das sogenannte Supercar Fest in Großbritannien auch 2023 weiter fort. Der Hersteller fungiert damit das vierte Jahr in Folge als offizieller Reifenpartner des Events, das diesmal am 20./21. Mai auf dem Gelände des Sywell Aerodrome in Northamptonshire stattfindet. Am Stand des Anbieters vor Ort wird dabei nicht zuletzt ein Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 zusehen sein, zumal Hankook Reifenausrüster ist der mit diesem Fahrzeug in Europa, Asien und Nordamerika ausgetragenen Super-Trofeo-Markenrennserie. cm