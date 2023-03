GTI-Fans posieren jetzt in Wolfsburg statt am Wörthersee

Seit 1981 war der Wörthersee in Österreich Schauplatz des GTI-Treffens. Hier trafen sich die Fans der getunten Schätze aus ganz Europa. Mitte Februar hatte die Gemeinde Maria Wörth mitgeteilt, dass es keine Treffen mehr geben wird. Die Begründung: Umweltschutzgründe. Das hat Volkswagen auf den Plan gerufen. Ab 2024 soll das Event jetzt in Wolfsburg umgesetzt werden. Vor den Toren des Werks wird künftig das „GTI Coming Home“-Event Enthusiasten und Fans von sportlichen Volkswagen Modellen empfangen. „Unsere GTI-Fans sind für Volkswagen von großer Bedeutung und deswegen liegt uns der Austausch mit ihnen sehr am Herzen“, sagt Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw. „Aus diesem Grund haben wir uns ziemlich schnell entschieden, nachdem das GTI-Treffen am Wörthersee bedauerlicherweise abgesagt wurde, der GTI-Fangemeinde in Wolfsburg ein neues Zuhause für das Event zu bieten. Bei den Veranstaltungsplanungen möchten wir auch die Wünsche der Fans berücksichtigen, denn es soll vor allem ein Treffen für sie werden. Entsprechend werden wir im kommenden Jahr sicher einige Highlights und Überraschungen bieten können.“ Wann genau das Event 2024 stattfinden soll, darüber kann Volkswagen aktuell noch keine Auskunft geben. christine.schoenfeld@reifenpresse.de