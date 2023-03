Michelin kündigt „dynamische“ Preisgestaltung mit neuer KB-Preisliste an

Zum 1. April gilt bei Michelin eine neue KB-Preisliste. Wie der Hersteller jetzt in einem Kundenanschreiben mitteilt, gehe es dabei aber scheinbar nicht direktheraus um eine Preisanpassung, was im Marketingdeutsch das Synonym für Preiserhöhung ist. Michelin dazu: „Um die Attraktivität ihrer Angebote zu fördern, zeigt die Michelin-Gruppe ihre Bereitschaft, die Preise nach Kategorien und Dimensionen dynamisch zu gestalten.“ Was dies konkret bedeutet, schreiben die Michelin-Direktoren Markus Bast (Direktor Vertrieb B2B) und Agostino Mazzochi (Direktor Vertrieb B2C) indes nicht. Die neue KB-Preisliste umfasse jedenfalls Consumer-Sommer- und -Ganzjahresreifen der Marke Michelin, Landwirtschaftsreifen der Marken Michelin und Kleber sowie Compact-Line-, EM- und Industriereifen der Marke Michelin. arno.borchers@reifenpresse.de