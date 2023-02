Verkauf gescheitert – Britischer Wheel-Hub-Eigentümer geht in die Liquidation

Die in Großbritannien ansässige The Truck Hub Group geht in die Liquidation und veranstaltet demnächst einen Räumungsverkauf. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, habe Gründer und Eigentümer John Ellis Ende vergangenen Jahres nach dem Weggang von CEO Matthew Mardle versucht, einen Käufer für den britischen Nfz-Räderspezialisten zu finden – augenscheinlich ohne Ergebnis, sodass Mitte Februar der Beschluss zur Abwicklung der Gesellschaft fiel.

