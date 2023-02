Kautschukproduktion in Südostasien von Blattfleckenkrankheit bedroht

Wie die Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) in ihrem Dezember-Report berichtet, stehen den Plantagenbetreiber im Norden Indonesiens und im Süden Malaysias größere Produktionseinbrüche bei der Naturkautschukernte bevor. Der Grund, wie dazu die US-amerikanische Fachzeitschrift Tire Business berichtet: Ein Ausbruch der sogenannten Kreisförmigen Blattfleckenkrankheit, den die ANRPC als „schwerwiegend“ bezeichnet. Die Situation, erschwert durch starke Regenfälle in der Region und die bald beginnende Winterruhe, könnten zu einem Produktionsrückgang von bis zu 30 Prozent in den betroffenen Gebieten führen. Indonesien und Malaysia produzieren gemeinsam rund drei Viertel des weltweiten Naturkautschuks, sodass der Verband mit einer weltweit angespannten Versorgungssituation bei Naturkautschuk in den kommenden Monaten rechnet. Seit knapp einem Jahr haben sich die Preise für die verschiedenen Qualitäten von Naturkautschuk im internationalen Handel deutlich verringert. ab