Michelin-Betriebsrat ermuntert junge Fachkräfte: „Niemals mit dem Lernen aufhören“

Im August 2019 standen die Auszubildenden zum ersten Mal erwartungsvoll in der Michelin- Ausbildungswerkstatt in Bad Kreuznach. Dreieinhalb Jahre später, am 1. Februar 2023, erhalten neun junge Menschen als Elektroniker und Industriemechaniker am gleichen Ort nach erfolgreicher Ausbildung ihre Abschlusszeugnisse. Einer von ihnen hatte seinen Abschluss sogar schon im vergangenen Sommer vorzeitig abgelegt. Sie alle werden ihre berufliche Laufbahn bei Michelin fortsetzen. Der Leiter der technischen Ausbildung Johannes Ender und Ausbilder Michael Schwab übergaben die Zeugnisse und hatten für jeden Absolventen einige persönliche Worte. „Unsere Ausbilderinnen und Ausbilder sind die Säulen der fachlichen Ausbildung“, betonte Personalleiterin Dr. Heike Notzon. „Mindestens genauso wichtig jedoch sind die Möglichkeiten für Eure persönliche Weiterentwicklung bei Michelin.“ Betriebsrat Thorsten Bayer, dessen Vater schon bei dem Reifenhersteller an der Nahe gearbeitet hatte, ermunterte die neuen Facharbeiter, niemals mit dem Lernen aufzuhören. cs