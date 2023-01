Reifen1+-Gewinnaktion: Reifen Winni aus Kulmbach gewinnt Hauptpreis

Im Rahmen einer Reifen1plus-Gewinnaktion im „Michelin-Subdealer-Programm UP“ für die Partner von Interpneu konnten in den vergangenen Wochen die drei Hauptpreise übergeben werden. Winfried Schimansky und sein Team von Reifen Winni aus Kulmbach erhielten am 12. Januar einen großen Gasgrill als Hauptgewinn.

Schon im Dezember hatten das Reifen1+-Außendienstteam die weiteren Gewinne verteilt: Eine Bosch-Bag für den zweiten Platz gab es für Autotechnik Schmidt in Wenden. Platz drei ging mit einer Soundbar an Reifen Schewe in Papenburg. Andreas Burk betont: „Die Attraktivität von Partnersystemen misst sich nicht nur am Sortiment und der Lieferqualität. Es zählen auch Leistungen, welche die Vermarktung unterstützen. Exklusive Aktionen mit Unterstützung der Hersteller wie diese Verlosung von Michelin zeigen uns und unseren Partnern, dass sie im gemeinsamen Vertrieb der Produkte eine wichtige Rolle spielen.“ Der Kulmbacher Traditionsbetrieb wird schon 20 Jahre von Inhaber Winfried Schimansky geführt. Seit 14 Jahren schon ist er Vertriebspartner in den Systemen Pneuhage-Gruppe. Neben Reifenservice und Einlagerung gehören auch Autoservice, Autopflege und Gebrauchtwagenverkauf zum Angebot. cs