Alzura-Tyre24-Bilanz für 2022: Bis zu 100.000 Bestellungen täglich

Alzura Tyre24 zieht Jahresbilanz. Wie es dazu in einer Mitteilung aus Kaiserslautern heißt, sei die B2B-Plattform seit ihrer Gründung 2002 kontinuierlich gewachsen. Im vergangenen Jahr hätten die rund 40.000 gewerblichen Kunden in neun europäischen Ländern täglich bis zu 100.000 Bestellungen aufgegeben, heißt es dazu in einer Mitteilung. Im deutschen Kernmarkt habe dies für etliche der insgesamt 2.000 Lieferanten hohe Einzelumsätze bedeutet.

