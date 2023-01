Reifen-Helm-Delegation besucht Magna Tyres

Auf Einladung der 2006 gegründeten Magna Tyres Group hat jüngst eine Delegation von Reifen Helm dem in den Niederlanden beheimateten und auf Off-the-Road- bzw. OTR-Reifen spezialisierten Anbieter einen Besuch abgestattet. Zumal beide Seiten demnach bereits schon lange geschäftlich zusammenarbeiten, seit das Reifenhandelsunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg und mittlerweile 51 Standorten vorwiegend im norddeutschen Raum und mehr als 500 Mitarbeitern vor über acht Jahren erstmals Reifen bei der Magna-Gruppe orderte. Angesichts dieser also schon recht lange währenden Partnerschaft sei es einfach an der Zeit gewesen, Reifen Helm in die eigene Zentrale in Waalwijk einzuladen zwecks (noch) besseren Kennenlernens von dem Unternehmen dahinter, so die Niederländer. „Wir freuen uns sehr auf eine noch intensivere Zusammenarbeit mit Reifen Helm und sind sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird“, sagen sie. cm