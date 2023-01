Verzögerung bei den Goodyear-Pensionszahlungen

Zu Beginn dieses Jahres müssen frühere Goodyear-Beschäftigte in den USA offensichtlich ein wenig länger auf die Pensionszahlungen des Reifenherstellers warten. Zumindest berichtet das Akron Beacon Journal von diesbezüglichen Problemen. Wobei es unter Berufung auf Aussagen von Doug Grassian, Director Global External & Digital Communications bei dem Reifenhersteller, allerdings heißt, der Konzern arbeite bereits an deren Lösung. „Goodyears Pensionszahlungen werden von Dritten abgewickelt. Wir sind uns eines Problems mit den letzten Zahlungen bewusst und arbeiten unter Hochdruck mit den externen Partnern zusammen, um das Problem so schnell wie möglich zu lösen“, soll er gegenüber der Zeitung diesbezüglich zu Protokoll gegeben haben. cm