Continental forciert assistiertes und automatisiertes Fahren mit neuem KI-Partner

Anlässlich der Consumer Electronics Show (CES), die heute in Las Vegas beginnt und bis Sonntag läuft, haben Continental und Ambarella Inc. – ein Unternehmen für Halbleiter mit künstlicher Intelligenz (KI) – eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. „Auf dem Weg zur autonomen Mobilität werden beide Unternehmen gemeinsam skalierbare, umfassende Software- und Hardwaresysteme auf Basis von KI für das assistierte und automatisierte Fahren entwickeln“, heißt es dazu. Die strategische Zusammenarbeit folgt auf die Ankündigung von Continental im November, die energieeffiziente Ein-Chip-Systemfamilie (System-on-Chip, SoC) von Ambarella in ihre Fahrerassistenzsysteme (ADAS) zu integrieren. Die Partner planen die globale Serienproduktion der gemeinsamen Lösungen für 2026. ab