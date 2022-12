Zulassungen motorisierter Zweiräder legen im November sogar noch zu

Anders als der Kfz-Markt insgesamt fährt die Motorrad- und Rollerbranche mit Blick auf die Entwicklung der entsprechenden Neuzulassungszahlen weiter recht gut durch das Jahr 2022. Gegenüber dem Stand Ende Oktober hat sich die Zwischenbilanz nach nunmehr elf Monaten sogar noch leicht gebessert, selbst wenn mit laut Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) in Summe knapp 191.600 Maschinen über alle Segmente hinweg „nur“ ein Plus von nicht ganz einem Prozent unterm Strich steht im Vergleich zum selben Zeitraum 2021. Gleichwohl fallen die Zuwächse bei den Kraft- und Leichtkraftrollern mit Hubraum ab bzw. bis 125 Kubikzentimeter mit gut 14 respektive knapp 21 Prozent auf 17.500 und 34.800 Einheiten deutlich größer aus als im Marktdurchschnitt. Zumal der von dem etwa siebenprozentigen Minus auf 105.000 Krafträder nach unten gezogen wird, während bei Leichtkrafträdern wiederum ein Plus von gut zwei Prozent auf 34.200 Maschinen bilanziert werden kann. christian.marx@reifenpresse.de