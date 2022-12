Stärkung des CEE-Managementteams bei Yokohama

Die Yokohama Europe GmbH verstärkt ihr Managementteam in der Region Central & Eastern Europe (CEE), also in Zentral-/Osteuropa. Denn mit Jahresbeginn 2023 übernimmt Błażej Bębenista die Aufgaben als Commercial Director für den polnischen Markt bei der hiesigen Vertriebsgesellschaft des japanischen Reifenherstellers. Er wird vom Sitz der in Warschau beheimateten Tochter Yokohama CEE Sp. z.o.o. aus operieren und bringt dafür rund elf Jahre Erfahrung in der Reifenbranche mit. Zumal Bębenista von 2008 bis 2019 in Diensten von Pirelli gestanden hat und während dieser Zeit unter anderem als Retail-Manager oder Managing Director bei Driver Polska fungiert hatte. Der Fokus seiner zukünftigen Arbeit soll auf der Steigerung des Yokohama-Absatzes und der Stärkung der Marke im polnischen Markt liegen. cm