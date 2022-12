Kevin Schobert wird Bundessieger im Reifenhandwerk

Jedes Jahr messen sich Absolventinnen und Absolventen der Berufsausbildungen in 130 Gewerken des Handwerks, um den Bundessieg im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks zu erringen. Als bester Geselle im Reifenhandwerk wurde bei der diesjährigen Siegerehrung am 9. Dezember in Augsburg Kevin Schobert ausgezeichnet. Der 25-Jährige hat seine Ausbildung zum Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik bei der Heinrich Nabholz Autoreifen GmbH (Gräfelfing) absolviert und im Frühjahr seinen Gesellenbrief mit Bestnoten in der theoretischen wie praktischen Prüfung erworben.

Damit wurde er Landessieger in Bayern und jetzt auch Bundessieger 2022 in seinem Berufsfeld. Platz 2 im Bundeswettbewerb erreichte der bei Reifen Helm (Hamburg) ausgebildete Landessieger Hamburgs, Diogo Freitas Torres (20). Dritter Bundessieger 2022 im Reifenhandwerk ist der 21-jährige Justin Gäng, der seine Ausbildung bei Pneuhage Reifendienste in Villingen-Schwenningen als Jahrgangsbester in Baden-Württemberg abgeschlossen hatte. Alle drei haben ihre Gesellenprüfung im Schwerpunkt Reifen- und Fahrwerktechnik abgelegt.

Den Bundeswettbewerb, der unter dem Motto „Profis leisten was“ steht, lobt der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) alljährlich aus. Bei der Durchführung wird er von den Kammern und Fachverbänden des Handwerks unterstützt. Für das Gewerk Reifen- und Vulkaniseur-Handwerk zeichnet der Bonner Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) verantwortlich. cs