Goodyear kündigt Preisanpassungen im Commercial-Segment an

Goodyear Germany kündigt zum neuen Jahr eine neue KB-Preisliste für Nutzfahrzeugreifen an. Wie dazu Oliver Sindermann, beim Hersteller als Sales General Manager Commercial DACH verantwortlich, in einem Mailing schreibt, sah man sich das ganze Jahr 2022 hindurch „weltweit mit einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und einem erheblichen inflationären Kostendruck konfrontiert. Dieser Druck wirkte sich kontinuierlich auf wesentliche Elemente unserer Produktions- und Lieferketten aus, von Rohstoffpreisen bis hin zu Transport- und Energiekosten.“ Folglich passe man die „Preisliste und ihre aktuelle Struktur für die Produktbereiche Truck, Retread und OTR in unserem gesamten Markenportfolio an“. Die neue Preisliste beinhalte „unterschiedliche Änderungen oder Erhöhungen“, abhängig von der Mischung und Art der Reifen. Details zu den Änderungen in der KB-Preisliste Commercial wolle man in Kürze nennen. ab