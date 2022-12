Mercedes Benz ist schönstes klassisches Fahrzeug

Das schönste klassische Fahrzeug der Essen Motor Show 2022 ist ein Mercedes-Benz 280 SE 3.5 von Brabus Classic. Eine internationale Fachjury wählte das tabakbraune Cabrio im Wert von 698.000 Euro zum „Best of Show“. Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1971, ist aber im Rahmen einer Komplettrestauration komplett neu aufgebaut worden. Wer einen Blick auf den zum Verkauf stehenden Klassiker werfen möchte, findet ihn noch bis zum 11. Dezember in Halle 1 der Essen Motor Show am Stand von Brabus Classic. cs.