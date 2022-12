Reifen Müller spendet erneut an Elterninitiative krebskranker Kinder

Seit 18 Jahren unterstützt die Firma Reifen Müller aus Hammelburg die Arbeit der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. Auch dieses Jahr verzichtet Reifen Müller GmbH & Co. KG und die Reifen Müller GmbH & Co. Runderneuerungswerk KG auf Weihnachtsgeschenke an Kunden und Geschäftspartner und spendet stattdessen wieder 5.000 Euro an die Station Regenbogen. „Unsere Herzensangelegenheit zur Weihnachtszeit: Auch in diesem Jahr verzichten wir auf Geschenke für unsere Kunden und Geschäftspartner und unterstützen stattdessen ein Projekt, das uns besonders am Herzen liegt“, so Jürgen Fischer, Geschäftsführer der Reifen Müller GmbH & Co. KG. Auch Uwe Müller, Geschäftsführer des Reifen Müller Runderneuerungswerkes, unterstützt die langjährige Spendenbereitschaft seiner Firma und freut sich, dass inzwischen die stattliche Summe von insgesamt 62.000 Euro erreicht wurde. Reifen Müller gehört seit 2018 zu Hankook. ab