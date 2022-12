Bridgestone-Niederlassung Deutschland kündigt höhere Lkw-Reifenpreise an

Die Zeit des Jahreswechsels ist auch die Zeit neuer KB-Preislisten. So hat Bridgestone seinen Kunden in Deutschland nun auch eine weitere Preisanpassung angekündigt: Nach der für Consumer-Reifen vor einigen Tagen folgt jetzt die für Commercial-Reifen. Wie dazu Christoph Frost, Director Commercial Products Central Region, in einem Händlerschreiben erklärt, würden „die aktuelle Markt- und Kostenentwicklung, insbesondere die gestiegenen Energie- und Logistikkosten, eine weitere Preisanpassung leider notwendig machen“. Demnach müsse der Hersteller ab dem neuen Jahr seine KB-Preise um durchschnittlich fünf Prozent anheben. ab