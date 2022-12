E-Mobilität kommt im Reifenmarkt unterschiedlich an – Frage des Monats

Wenn man anhand der Ergebnisse unserer Umfragen auf Reifenpresse.de auf Entwicklungen im Markt schließt, dann muss man sagen: In den vergangenen zwei Jahren hat sich in Sachen E-Mobilität im Handel nicht allzu viel entwickelt, insbesondere nicht, was deren Akzeptanz betrifft. In den vergangenen Wochen haben wir die Nutzer unserer Nachrichtenplattform gefragt, inwiefern sie sich bereits vorbereitet wähnen in Sachen E-Mobilität und Service an E-Autos. In der aktuellen (nicht repräsentativen) Frage des Monats, an der sich wieder zahlreiche Onlineleser beteiligt haben, meinten immerhin 37 Prozent der Befragten, „ja natürlich“ sei man bereits entsprechend vorbereitet. Auf die wortgleiche Frage des Monats von Juli/August 2020 gaben dies so bereits 34 Prozent der Befragten an.

Eine etwas deutlichere Entwicklung zeigte sich hingegen bei denjenigen, die das Thema immerhin als relevant für sich erachten, aber eben „noch nicht“ aktiv geworden sind. Vor gut zwei Jahren sahen sich immerhin 39 Prozent der Befragten in einer solchen Situation, aktuell hingegen nur noch 32 Prozent. Soweit die erwartbare Antworten auf unsere beiden Umfragen.

Schwer zu verstehen ist hingegen die Entwicklung aufseiten derjenigen im Reifenmarkt die meinen, E-Mobilität und Service an E-Autos sei „für uns kein Thema". Im Sommer 2020 waren 27 Prozent der Befragten dieser Ansicht, bei der aktuellen Frage des Monats auf Reifenpresse.de trafen indes sogar 31 Prozent eine entsprechende Aussage.