Reifen Göggel veranstaltet zusätzliches Tippspiel zum morgigen Deutschland-Spiel

Zum Vorrunden-Entscheidungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar am Donnerstagabend gegen Costa Rica veranstaltet Großhändler Reifen Göggel ein Zusatztippspiel für seine Kunden. Wer das richtige Ergebnis tippt, kann etwa zwei Karten für den Europa Park in Rust gewinnen. „Also schnell ran und den Zusatztipp abgeben, per E-Mail an tippspiel@goeggel.com oder über einen Kommentar in den sozialen Medien von Reifen Göggel, spätestens vor Spielbeginn eintreffend“, schreibt dazu das Marketing des Großhändlers. Bei mehreren richtigen Tipps entscheidet das Los. ab