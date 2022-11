Bridgestone spendet 10.000 Euro an gemeinnützige Organisationen und Vereine

Mit nachhaltigen Mobilitätslösungen und Innovationen fördert Bridgestone nicht nur die Zukunft der Mobilität, sondern setzt sich zugleich für einen kundenorientierten und gesellschaftlichen Mehrwert ein. Diese strategische Ausrichtung im Sinne des Bridgestone-E8-Commitments spiegelt sich in der jüngsten Spende des Unternehmens in Höhe von insgesamt 10.000 Euro an gemeinnützige Organisationen wider. Initiiert wurde das Spendenprojekt im Zuge des diesjährigen Bridgestone-Familiensommerfestes, bei dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Herstellers gemeinnützige Organisationen oder Vereine, in denen sie selbst engagiert sind, für diese CSR-Aktion vorgeschlagen haben. Über ein Losverfahren wurden zehn dieser lokalen Organisationen und Vereine ausgewählt, die jeweils eine Spende über 1.000 Euro von Bridgestone in Deutschland erhielten. „Menschen, die sich gemeinnützig für andere einsetzen und Engagement zeigen, sind für unsere Gesellschaft enorm wichtig“, so Christian Mühlhäuser, Managing Director Bridgestone Central Europe. „Wir freuen uns deshalb, mit dieser Aktion genau diese Menschen bei ihrem Vorhaben zu unterstützen sowie lokale Vereine und Organisationen in ihrem Engagement zu bestärken.“ ab