Pirelli rüstet den limitierten Polestar 2 BST Edition 270 mit P-Zero-Elect-Reifen aus

Der P Zero von Pirelli ist der Reifen, den Polestar für seine neue limitierte Edition ausgewählt hat: den Polestar 2 BST Edition 270. Für die bisher leistungsstärkste Version des Polestar 2 sei ein UHP-Reifen in der Größe 245/35 R21 entwickelt worden, um den spezifischen Eigenschaften des Elektroautos gerecht zu werden. „Pirelli reagierte auf die Anforderungen des Herstellers mit einem P-Zero-Elect-Reifen, charakterisiert durch einen hohen Tragfähigkeitsindex und eine HL-Kennzeichnung auf der Flanke. Die Hauptziele bei der Entwicklung waren die Reifenperformance sowie die Optimierung der typischen Eigenschaften eines Elektroautos, ohne die Sicherheit in irgendeinem Punkt zu beeinträchtigen“, schreibt Pirelli dazu in einer Mitteilung. Die Elect-Kennzeichnung von Pirelli weist darauf hin, dass die Technologien dieses P-Zero-Reifens entwickelt wurden, um die einzigartigen Eigenschaften von batteriebetriebenen Fahrzeugen zu komplettieren. Polestar ist ein Joint Venture der Automobilhersteller Volvo Car Corporation und Volvo-Eigentümer Geely; die Produktion findet in China statt. ab