Pyrum Innovations als „Arbeitgeber der Zukunft“ ausgezeichnet

Die Pyrum Innovations AG wurde durch das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) jetzt als „Arbeitgeber der Zukunft“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgte auf Basis eines mehrstufigen Prüfungsprozesses, in dem das DIND „die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens untersucht sowie die digitalen Berührungspunkte und den Markenauftritt analysiert“ haben, heißt es dazu aus Dillingen/Saar, wo das Pyrolyseunternehmen seinen Sitz hat. Die offizielle Preisverleihung findet am 1. Dezember 2022 in Köln durch die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries statt. Pascal Klein, CEO von Pyrum Innovations: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Arbeitgeber der Zukunft, die auch unser nachhaltiges Geschäftsmodell und unsere innovative Technologie bestätigt.“ Pyrum Innovations beschäftigte im August, als die NEUE REIFENZEITUNG ein Interview mit Pascal Klein führte, 70 Mitarbeiter; der Beitrag dazu ist hier in unserer neuen Redaktionsbeilage Lkw-Reifen Special erschienen. ab