Delticom kann Umsätze steigern, gerade mit gewerblichen Kunden

Trotz eines viel zu warmen dritten Quartals sowie eines „Absturzes“ im Konsumklima während der vergangenen Monate konnte Delticom seine Umsätze von Juli bis September wie auch von Januar bis September weiter steigern. Wie der Onlinereifenhändler mitteilt, lag das Umsatzplus, bereinigt um das verkaufte US-Geschäft, bei 10,6 respektive 5,2 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet dies jetzt Umsätze von 119 respektive 338 Millionen Euro. Dabei habe das Unternehmen aus Hannover das schwächere Endkundengeschäft eigenen Aussagen zufolge „durch eine stärkere Nachfrage im Geschäft mit gewerblichen Kunden abgefedert“, nennt dazu allerdings weiterhin keine Details. Für das dritte Quartal fällt das EBIT mit minus 3,3 Millionen Euro deutlich geringer aus als im Vorjahresquartal (plus 0,3 Millionen Euro), wobei das EBIT für die ersten neun Monat noch mit eine Million Euro im Plus liegt (Vorjahr: 3,1 Millionen Euro). Das Management bestätigt unterdessen die Gesamtjahresprognose hinsichtlich eines Umsatzes in einer Bandbreite von 480 bis 520 Millionen Euro (2021: 585 Millionen Euro). Das zum vergangenen Jahreswechsel verkaufte US-Geschäft trug 2021 noch 55 Millionen Euro zum Umsatz während der ersten neun Monate 2021 bei. arno.borchers@reifenpresse.de