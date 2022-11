Margen von Falken-Hersteller SRI verflÃ¼chtigen sich zusehends

Sumitomo Rubber Industries (SRI) blickt auf überaus schwierige neun Monate zurück. Während sich der japanische Reifenhersteller, der in Europa vorwiegend mit der Marke Falken aktiv ist, noch über deutlich steigende Umsätze freuen kann (plus 18,9 Prozent), brachen die Erträge beinahe an allen Fronten stark ein, und zwar im Gesamtunternehmen um 61,4 Prozent und in der Reifensparte sogar um 85,4 Prozent. Folglich liegt die Umsatzrendite von SRI bei Reifen nun nur noch bei 0,5 Prozent. Der Hersteller habe dieser Entwicklung zwar mit Preiserhöhungen und Volumen- sowie Mixeffekten begegnen können, diese seien aber vornehmlich durch die deutlich höheren Rohstoff- und Transportkosten aufgezehrt worden, schreibt Sumitomo Rubber Industries in seinem aktuellen Bericht. arno.borchers@reifenpresse.de

