Sailun Group begibt Anleihen in Höhe von 279 Millionen Euro – Expansionspläne

Die chinesische Finanzaufsicht hat der Sailun Group die Ausgabe einer Anleihe in Höhe von zwei Milliarden Yuan (279 Millionen Euro) genehmigt. Wie unser britisches Schwestermedium Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, soll das Kapital der Finanzierung zweier im Bau befindlicher Reifenfabriken in Südostasien dienen. Während 600 Millionen Yuan in das neue Lkw-Reifenwerk in Kambodscha fließen sollen, das unter anderem den Bedarf in Europa decken soll, gehen die verbleibenden 1,4 Milliarden Yuan in das Werk in Vietnam; in beiden Ländern betreibt der Hersteller bereits Werke. ab