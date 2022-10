Trelleborg-Gruppe vollzieht „Schrittwechsel“ bei Sealing Solutions

Die Trelleborg-Gruppe übernimmt einen führenden Anbieter von Dichtungssystemen in Nordamerika. Wie das schwedische Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, koste die Übernahme von Minnesota Rubber & Plastics 950 Millionen US-Dollar (948 Millionen Euro). Durch die Übernahme vollziehe die Sparte Trelleborg Sealing Solutions „einen Schrittwechsel“, sagte dazu Peter Nilsson, President und CEO der Trelleborg Group; die Sparte werde damit in Nordamerika „so stark wie die bereits in Europa fest etablierte Position“. Minnesota Rubber & Plastics setzt im Jahr gut 200 Millionen Euro um und biete „gute Profitabilität und starkes Umsatzwachstum“. ab