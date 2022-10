Neue Batterie-Tochtergesellschaft: Hankook erhofft sich Synergiegeschäfte

Wie bereits angekündigt, hat Hankook & Company, die Holdinggesellschaft von Hankook Tire & Technology, eine neue Tochtergesellschaft unter ihrem Energy Solution (ES) Business Headquarter gegründet. Die Hankook & Company ES Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt soll das Autobatteriegeschäft in Europa vorantreiben. Dabei erwartet die Holding Synergieeffekte mit der neuen Tochtergesellschaft, da Hankook Tire unter anderem Erstausrüstungsreifen an deutsch Automobilhersteller wie Audi, BMW, Mercedes-Benz und Porsche liefert. Die Batterien wurden auf der Automechanika vorgestellt. cs