Hankook legt Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen vor

Reifenhersteller Hankook hat sich im März 2022 der globalen Science Based Targets Initiative (SBTi) angeschlossen und seine Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen vorgelegt. Die sollen vorraussichtlich bis Anfang validiert sein. Darüber hinaus kündigte der koreanische Reifenhersteller seine Teilnahme an der Kampagne „Business Ambition for 1,5°C“ an.

