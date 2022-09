Hankook & Company Atlas BX präsentiert Batterieportfolio auf der Automechanika

Hankook & Company Energy Solution (ES) Business Headquarters zeigt auf der Automechanika Frankfurt vom 13. bis 17. September eine breite Palette von Batterieprodukten der Marke Hankook Atlas BX. Am Stand E51 in Halle 4.1 sind die neuesten Technologien des Batteriespezialisten für Start-Stopp-Fahrzeuge, für Pkw und Nutzfahrzeuge sowie für Boote und Wohnmobile zu sehen. Hankook Atlas BX verfüge über ein breites Portfolio an AGM- (Absorbent Glass Mat), EFB- (Enhanced Flooded Battery) und MF- (Maintenance Free = wartungsfrei) Batterien, die die hohen Automotive-Anforderungen erfüllen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Mit der Präsentation der jüngsten Neuerungen in der Batterietechnologie auf der Automechanika Frankfurt signalisiere Hankook „den weiteren Ausbau des Batteriegeschäfts und unterstreicht seine Wachstumspläne auf dem europäischen Markt“. Darüber hinaus plant das Unternehmen im Oktober die Gründung der Hankook & Company ES Deutschland GmbH, die als Europe Distribution Center (EDC) die Versorgung des europäischen Marktes mit den Batterien verantworten wird. ab