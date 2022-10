Kumhos Ex-Europa-Präsident Namhwa Cho jetzt für komplett Amerika verantwortlich

Zum 1. Oktober hatte Kumho Tyre in Europa mit Gangseung ‘Tony’ Lee einen neuen Präsidenten erhalten. Jetzt ist auch offiziell bestätigt, dass Lees Vorgänger Namhwa Cho CEO beim südkoreanischen Reifenhersteller mit Verantwortung für den US-amerikanischen Markt wird. Wie dazu die Fachzeitschrift Modern Tire Dealer aus den USA berichtet, werde Cho außerdem Verantwortung für das Geschäft von Kumho Tyre in Kanada sowie in Südamerika übernehmen. ab