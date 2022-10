Kumho Tyre erhält Ex-Hankook-Manager als neuen Europa-Präsidenten

Kumho Tyre hat für die Region Europa einen neuen Präsidenten ernannt. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe Gangseung ‘Tony’ Lee zum 1. Oktober entsprechend Verantwortung in der Zentrale in Offenbach/Main übernommen. Lee verfüge „über umfangreiche Erfahrungen im internationalen Management, insbesondere in den Bereichen Marketing und Vertrieb“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Zuletzt bekleidete er in der Kumho-Tyre-Konzernzentrale im südkoreanischen Seoul die Position des Senior Vice President mit Verantwortung für das globale Marketing. Tony Lee war Anfang des vergangenen Jahres zu Kumho Tyre gewechselt; er kam von Wettbewerber Hankook, wo er zuvor als Vice President mit Verantwortung für Marketing and Sales bei der Hankook Tire Europe GmbH tätig war. An der Spitze von Kumhos Europa-Organisation löst Lee nun Namhwa Cho ab, der die Position seit dem 1. April 2020 innehatte. Cho seinerseits wechselt innerhalb des Unternehmens auf eine neue Funktion: dem Vernehmen nach wird er Präsident von Kumho Tire USA. ab