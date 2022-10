Frauenmotorsport-Serie bricht wegen Geldproblemen Saison ab

Die Frauen-Motorsportserie W-Series hat bekannt gegeben, dass die letzten drei Rennen der Saison in Austin (USA) und Mexiko-Stadt 2022 nicht stattfinden werden. Es fehlt an den nötigen finanziellen Mitteln. Ein geplanter Deal mit einem Investor ist geplatzt. Man bleibe aber „äußerst zuversichtlich“, dass die Meisterschaft im Jahr 2023 zurückkehren wird. Das vorzeitige Ende der Saison 2022 bedeutet, dass Jamie Chadwick, die in der Fahrerwertung 50 Punkte Vorsprung hat, zum dritten Mal zum Champion der W-Series gekrönt wird. Hankook ist seit dem Debüt der Formelserie für Frauen im Jahr 2019 Partner der Veranstaltungen. Die Teams fahren auf den Pneus des Reifenherstellers. cs