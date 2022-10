Kostenloser Licht- und Reifencheck bei der GTÜ

Auch dieses Jahr bietet die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) an teilnehmenden ihrer Prüfstellen wieder einen für Verbraucher bzw. deren Fahrzeuge kostenlosen Licht- und Reifencheck an. Demnach können Autofahrer einfach vorfahren, und Mitarbeiter der Prüforganisation werfen einen Blick auf die Fahrzeugleuchten: Ist alles in Ordnung, gibt es eine Plakette für die Windschutzscheibe. Ebenso wird bei dieser Gelegenheit demnach auch ein Blick auf die Bereifung geworfen und unter anderem deren Profiltiefe gecheckt. Geprüft wird darüber hinaus, ob möglicherweise ein ungleichmäßiger Abrieb zu erkennen ist oder Beschädigungen vorliegen bzw. Fremdkörper im Reifen stecken. „Auch den Reifendruck, den Zustand von Ventilen und Felgen sowie weitere Punkte untersuchen die GTÜ-Prüfer“, heißt es vonseiten des Unternehmens. Der optimale Zeitpunkt für den Licht- und Reifencheck sei dabei nach der Montage der Winterreifen, während er bei Ganzjahresreifen – so die GTÜ weiter – „jederzeit ausgeführt werden“ könne in einer der an der Aktion teilnehmenden Prüfstellen. cm