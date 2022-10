EZ-sensor® GO mit Gummiventil und Vorteilspakete von Schrader

Schrader TPMS Solutions, die Automotive-Aftermarket-Marke von Sensata Technologies, stellt die neuen Vorteilspakete mit der EZ-sensor®-Produktfamilie und dem exklusiven ST-1 Programmiergerät vor.

EZ-sensor® GO mit Gummiventil

Mit dem Namen EZ-sensor® GO bezeichnet Schrader die programmierbare Sensorbaureihe, die gleichzeitig bereits für ausgewählte Fahrzeuge vorprogrammiert ist.

Der EZ-sensor® GO mit Aluminiumventil bietet viele Vorteile, inklusive:

300 km Höchstgeschwindigkeit

3 Ventilfarben: silber, schwarz und titangrau (Art.-Nr. 2200-GO1, 2200B-GO1 und 2200T-GO1)

36 Monate oder 45.000 km Gewährleistung

Ab sofort ist jetzt auch eine Version mit Gummiventil (Art.-Nr. 1210-GO1) verfügbar. Dieser Sensor bietet dieselben Vorteile wie die Variante mit Aluminiumventil. Der Einsatz im Fahrzeug ist bei Geschwindigkeiten von bis zu 210 km/h möglich.

„Seit ihrer Einführung im Jahr 2020 ist die Produktreihe EZ-sensor® GO ein großer Erfolg bei den Werkstätten. Montagebetriebe haben durch eine programmierbare Lösung den Vorteil einer schlanken Lagerhaltung. Und es ergeben sich kürzere RDKS-Service-Zeiten, da für ausgewählte Fahrzeuge keine Programmierung erforderlich ist. Die Aufnahme einer Gummiventil-Version in das Sortiment war die logische Konsequenz. Wir glauben, dass sie bei den Kunden in Europa ein großer Erfolg sein wird.“, so Alexander Baumann, Vertriebsleiter bei Schrader.

Nicht nur eins, sondern zwei Vorteilspakete mit ST-1 Programmiergerät

Schrader bringt zwei Vorteilspakete auf den Markt, die speziell für Werkstätten gedacht sind. Das Vorteilspaket mit der Artikelnummer 7093 enthält 28 EZ-sensor® GO mit Aluminiumventil und 0o-40o variablen Winkelventilschaft (Art.-Nr. 2200-GO1).

Das zweite Vorteilspaket, mit der Artikelnummer 7094, enthält 28 EZ-sensor® GO mit Gummiventil (Art.-Nr. 1210-GO1).

Das exklusive ST-1 RDKS-Programmiergerät bietet folgendes:

Programmiert alle Schrader Sensoren

Liest alle RDKS Sensoren aus

Wird inklusive OBDII Quick Connect Kabel geliefert

Ermöglicht Reifenprofiltiefenmessung mit kompatiblem Zubehör

Bietet einzigartige und benutzerfreundliche Software

Bietet Kunden-/ Auftragsverwaltungsfunktion

Beinhaltet eine 5-jährige Software-Lizenz

Für mehr Informationen besuchen Sie www.SchraderTPMS.com