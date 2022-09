RONAL WINTERFELGEN – die absoluten Allrounder

Die wintertauglichen Felgen von RONAL sind rundum lackiert. Sie sind unempfindlicher gegen streusalzhaltiges Tauwasser, Rollsplitt und Eis und bieten deshalb perfekte Beständigkeit im Wintereinsatz Ihrer Kunden. Die zeitgemäßen Designs sind an vielen Fahrzeugen einsetzbar und für bestimmte Modelle auch in Seriengrößen sowie mit ECE-Freigabe erhältlich. Das macht sie daher zur idealen Wahl für diesen Winter.

Die RONAL R65 – Doppelspeichen für doppelten Fahrspaß.

Erhältlich in den Oberflächen Silber, Jetblack-matt und Cerium grey mit Fünf-Loch-Anbindung in den Größen 16 bis 20 Zoll und teilweise mit Vier-Loch-Anbindung in 16 Zoll, was die Felge auf sehr vielen Fahrzeugen einsetzbar macht. Für bestimmte Modelle ist sie auch in Seriengrößen sowie mit ECE-Freigabe erhältlich. Die RONAL R65 erscheint elegant und dynamisch – gleichzeitig ist sie besonders pflegeleicht.

Die filigranen, paarweise parallel zueinander liegenden Speichenpaare geben dem Fahrzeug einen absolut sportlichen Touch, auch im Winter!

Die RONAL R69 – passt wie die Faust aufs Auge!

Ein Felgendesign, das in seiner Schlichtheit mit fast jedem Fahrzeug kombinierbar ist. Denn es ist in 17 und 18 Zoll in gleich vier Oberflächen erhältlich. Autofahrer haben die Wahl zwischen dem klassischen Jetblack-matt, dem edlen Platinum silver, der farbigen MCR-Version Jetblack-red rim für Individualisten oder der innovativen neuen Oberfläche Magnetic grey.

Die klassischen fünf Speichen der RONAL R69 sorgen mit ihrem unverkennbaren Charakter für eine schöne Dynamik und raffinierte Effekte auf der Straße, zu jeder Jahreszeit.

RONAL und SPEEDLINE CORSE in Erstausrüster-Qualität

RONAL und SPEEDLINE CORSE Felgen lassen das Fahrzeug nicht nur besser aussehen, sie bieten auch höchste Sicherheit. Alles Made in Europe. Alle unsere Felgen erfüllen die höchsten Ansprüche hinsichtlich der auftretenden mechanischen, thermischen und chemischen Belastungen und sind als sicherheitsrelevante Produkte präzise auf die jeweiligen Fahrzeuge abgestimmt.

Jedes Design durchläuft in unseren Werken zahlreiche Härtetests und unterliegt strengsten Prüfverfahren, welche die realen Herausforderungen im Straßenverkehr simulieren und über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Hochmoderne Röntgenanlagen durchleuchten jedes Produkt bis ins Mark. Kein Wunder. Schließlich werden sie von erfahrenen Ingenieuren entwickelt und in denselben Werken produziert, die auch die Automobilindustrie ausstatten.

Über die RONAL GROUP

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Härkingen, Schweiz, gehört zu den bedeutendsten Herstellern von Leichtmetallfelgen für Pkw und Nutzfahrzeuge. Als langjähriger Partner der Automobilindustrie erfüllen alle Felgen die strengen Anforderungen der Fahrzeughersteller. Das Unternehmen ist kontinuierlich gewachsen und steht für Kundennähe, Innovationskraft und Qualitätsarbeit. Die RONAL GROUP beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeitende.