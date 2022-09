DBV Würzburg verlängert Servicezeiten und erweitert Sortiment

Der Räderhersteller und Ölspezialist DBV Würzburg steht ab sofort in der Wintersaison montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Speziell zur Wintersaison wurde das Rädersortiment mit dem neuen Design Samoa TU in „Black & Silver“ mit vielen ECE und ABE-Anwendungen von 15 bis 18 Zoll erweitert. Ebenso ist das neue Andorra-II-Rad neben 16 und 17 Zoll nun auch in 7,5×18 Zoll für alle gängigen Fünflochanbindungen auf Lager. cs