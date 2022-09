QualitÃ¤tstests in der Continental-Schlauchproduktion: Aktie bricht um 13 Prozent ein

Nachdem am vergangenen Wochenende offenbare Manipulationen bei den Qualitätstests in der Continental-Schlauchproduktion im Werk im hessischen Korbach bekannt wurden, hat sich der Kurs der Continental-Aktie danach noch einmal deutlich abgeschwächt. Lag er am Tag vor der Veröffentlichung des ersten Berichtes darüber bereits bei nur noch gut der Hälfte dessen, was der Anteilsschein zu Beginn des Jahres gekostet hat, brach er dann noch einmal deutlich zweistellig ein, und zwar von 53,30 Euro auf heute nun 46,30 Euro. Das entspricht einem Einbruch von über 13 Prozent innerhalb von nur einer Woche. ab