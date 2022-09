Erneut gefälschte Yokohama-Racing-Räder beschlagnahmt

Yokohama Rubber gibt bekannt, dass erneut ein Unternehmen aufgeflogen ist, dass gefälschte Aluminiumräder des japanischen Herstellers vertrieben hat. Eine Autoteilefirma in Hongkong hatte Räder über Shopping-Seiten im Internet und in Einzelhandelsgeschäften verkauft, die die Advan-Racing-Räder von Yokohama nachahmen.

Am 11. August wurden die Räder in Hongkong bei einer Razzia der Zollbehörde beschlagnahmt. Zwei Personen wurden festgenommen. Schon vorher hat sich Yokohama gegen Produktfälscher gewehrt. „Yokohama Rubber geht weiterhin entschlossen gegen die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums vor, einschließlich des Verkaufs gefälschter Waren, und wird seine Bemühungen gegen solche illegalen Aktivitäten in Japan und in Übersee verstärken, um sicherzustellen, dass seine Kunden auf der ganzen Welt das Vertrauen und die Sicherheit haben, dass sie echte Yokohama-Produkte verwenden“, heißt es aus dem Unternehmen. cs