Messebilanz: Automechanika vom Markt „sehr gut angenommen“ – 78.000 Besucher

Die neuen Formate und das umfangreiche Programm der Automechanika Frankfurt seien vom internationalen Automotive Aftermarket „sehr gut angenommen“, bilanzieren die Veranstalter der Automechanika. 78.000 Besucher aus 175 Ländern kamen Mitte September zur Messe nach Frankfurt, „um Produkte aus Werkstatt, Industrie und Handel live zu erleben. Seit dem Restart in Frankfurt war das Messegelände nicht mehr so ausgelastet wie an den letzten fünf Tagen“, heißt es dazu weiter. Auf 19 Hallenebenen und auf dem Freigelände präsentierten sich immerhin 2.804 ausstellende Unternehmen aus 70 Ländern.

