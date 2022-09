ProLine: AX100-Rad jetzt bestellbar

Das AX100-Rad von ProLine Wheels feierte auf der Tire Cologne sein Debüt. Pünktlich zur Wintersaison steht es jetzt in der Farbe „Black glossy“ in den Größen 6,5×16 und 7,0×17 in mehr als zwei Dutzend Varianten bereit. Es wird mit der neuen, schwarzen ProLine-Nabenkappe ausgeliefert. Das Rad wird in Tschechien produziert. So sichere sich das Unternehmen kurzfristige Verfügbarkeit und minimiere das Risiko von Versorgungsengpässen, heißt es beim Räderhersteller. cs