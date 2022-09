Reifen1+-Partner tanken in Rottweil Kraft für die Saison – Karteileichen unerwünscht

Lange hatten sie auf dieses Event gewartet. Am vergangenen Wochenende trafen sich Reifen 1+-Partner in Rottweil. Mehr als 320 Reifenhändler sind der Einladung des Karlsruher Reifen- und Felgengroßhändler Interpneu gefolgt und haben sich auf den Weg gemacht, um am ersten „Kraft Tag“ im ehemaligen Kraftwerk der Pulverfabrik der Stadt teilzunehmen. Viele der Teilnehmer war sich einig: „Neben den neuen Informationen, die wir hier bekommen, sind uns vor allem die Freundschaften wichtig, die hier entstehen.“ Das 2014 eingeführte System hat mittlerweile 713 Partner. Für Andreas Burk, Leiter des Partnersystems, ist wichtig zu betonen: „Wir legen Wert auf tatsächlich gelebte Partnerschaft und keine Scheinehe.“

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN