AMT-Entwicklung: Gericht spricht Goodyear schuldig

Ein Bezirksgericht in Ohio (USA) sprach Goodyear nun schuldig, die Ideen des tschechischen Erfinders František Hrabal und seines Unternehmens Coda Development SRO missbräuchlich in die Entwicklung der sogenannten Air Maintenance Technology (AMT) eingebracht zu haben. Goodyear hatte diese Technologie, die automatisch den richtigen Reifenfülldruck halten soll, 2012 auf dem Genfer Automobilsalon einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Drei Jahre später hatte Coda erstmals geklagt, Goodyear habe die Entwicklung von AMT auf seine Handelsgeheimnisse aufgebaut. František Hrabal habe 2009 mit Goodyear über eine mögliche Zusammenarbeit verhandelt, die dann aber nicht zustandegekommen sei. Für sein „vorsätzliches und böswilliges Verhalten“ soll Goodyear nun 2,8 Millionen US-Dollar Ausgleichszahlungen sowie 61,2 Millionen Dollar Strafzahlungen leisten, berichten dazu mehrere Medien. Goodyear zufolge ziehe man jetzt „alle Optionen“ in Erwägung, wie man juristisch weiter verfahren wolle. ab